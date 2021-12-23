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четверг, 23 декабря 2021 23:16

Нардеп Шевченко получил подозрение в госизмене

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Нардеп Шевченко получил подозрение в госизмене
Нардеп Евгений Шевченко "заплатит" за дружбу с Лукашенко. Фото: prm.ua

СБУ открыла производство по статье госизмена в отношение народного депутата Евгения Шевченко.

Об этом сообщил сам экс-"слуга" в Телеграмм-канале.

"Вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст.111 ККУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Весёлая компания, неправда ли?

Шьют мне создание "русского мира" в Украине. Более тупого повода не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Связано это с моей дружбой с Беларусью", - написал нардеп.

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В мае депутата Евгения Шевченко выгнали из фракции "Слуга народа".

20 апреля Шевченко в Минске встречался с Александром Лукашенко.

В позапрошлом году "слуга народа" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах".

В феврале он ездил на сборы к самопровозглашенному президенту Беларуси.

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