Нардеп Шевченко получил подозрение в госизмене

СБУ открыла производство по статье госизмена в отношение народного депутата Евгения Шевченко.
Об этом сообщил сам экс-"слуга" в Телеграмм-канале.
"Вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст.111 ККУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко. Весёлая компания, неправда ли?
Шьют мне создание "русского мира" в Украине. Более тупого повода не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Связано это с моей дружбой с Беларусью", - написал нардеп.
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В мае депутата Евгения Шевченко выгнали из фракции "Слуга народа".
20 апреля Шевченко в Минске встречался с Александром Лукашенко.
В позапрошлом году "слуга народа" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах".
В феврале он ездил на сборы к самопровозглашенному президенту Беларуси.
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