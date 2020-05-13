Нардеп Поляков, которого сравнивали с террористом, заблокировал "антиколомойский" закон

Поляков избирался по округу в Чернигове. Шел от "Слуги народа"

В Верховной Раде заблокировали законопроект о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности

О проекте постановления об отмене результатов голосования за законопроект сообщил в Telegram исключенный ранее из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков.

До рассмотрения соответствующего проекта постановления в сессионном зале подписание закона заблокировано для спикера Дмитрия Разумкова и последующего подписания президентом Владимиром Зеленским.

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Исключенный в прошлом году из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков подавал к законопроекту о банках 6 тыс. поправок. В сети его сравнили с террористом.