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воскресенье, 22 сентября 2019 00:09

Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады

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Народный депутат от партии Слуга народа Сергей Литвиненко во время заседания Верховной Рады планировал вечернее застолье с водкой и шашлыками.

Фото были сделаны во время заседания парламента 20 сентября. Кадры его переписки опубликовала Страна.ua.

  Переписка со смартфона Литвиненко
Переписка со смартфона Литвиненко

"Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной. Может, какого-то шашлыка, помидоров, хлебушка. У армян ребрышки есть, может", - написал Литвиненко.

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Это не первый инцидент с Сергеем Литвиненко. Именно он стал первым нардепом от Слуги народа, которого уличили в кнопкодавстве.

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