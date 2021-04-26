Нардеп от ОПЗЖ получил от матери подарок в 99 млн грн

Подарки от родственников в денежной форме за прошлый год задекларировали шестеро депутатов. Фото: facebook.com/pochta.feldman

Нардеп от ОПЗЖ Александр Фельдман задекларировал за 2020 год подарок от матери Иды Фельдман в 99 млн грн.

В пресс-службе Фельдмана объяснили, как именно ей удалось накопить такую сумму, пишет "Радио Свобода".

"В 2020 году умер отец Фельдмана Борис, который был председателем совета учредителей общества "Концерн АВЭК и Ко". За годы трудовой деятельности он задекларировал доходы на общую сумму около $10 млн. Согласно законодательству, эти средства считаются совместно нажитыми вместе с женой. После смерти мужа она подарила сыну часть совместно нажитых с покойным мужем денежных средств", – говорится в публикации.

Почти 99 млн грн, задекларированные политиком, сейчас являются самым большим подарком в денежной форме от родственников, которые депутаты показали за прошлый год. Сам по себе такой вид имущества не является нарушением. Однако определенные риски в подобном декларировании все же существуют.

"Обычно такие вот операции подлежат более детальному анализу и тщательной проверке", – утверждает эксперт ЦПК Антон Марчук.

Подарки от родственников в денежной форме за прошлый год задекларировали шестеро депутатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп от ОПЗЖ получил почти 900 тыс. грн стипендии: за что насчитали деньги

Лидер партии "Европейская Солидарность", народный депутат Петр Порошенко задекларировал больше всего наличных сбережений среди парламентариев. Порошенко хранит наличными $51,2 млн и 423,3 млн грн, что в эквиваленте национальной валюты составляет суммарно более 1,8 млрд грн. У Фельдмана задекларировано более 144,7 млн грн наличности.