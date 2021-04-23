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пятница, 23 апреля 2021 14:08

Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру - СМИ
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Нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец не указал в декларации за прошлый год источник происхождения 3 млн грн на покупку квартиры в Печерском районе Киева. Депутат утверждает, что деньгами помогла "женщина, с которой он проживает", но при этом не упоминает ее в декларации.

В июне 2020 года Волынец продал двухкомнатную квартиру в Киеве, на Подоле, за 4 млн грн, а впоследствии приобрел новое жилье с площадью в полтора раза больше. Также оформил на себя два паркоместа. Все это стоило депутату более 7,5 млн грн, говорится в расследовании "Схем".

"За 2019 год Волынец задекларировал доход чуть меньше миллиона гривен и четыре тысячи долларов наличными. В декларации за 2020 год у него оставалось столько же наличности. Суммарно его доходы и сбережения в период улучшения жилищных условий – более миллиона гривен. Выходит, этих средств было недостаточно, чтобы покрыть разницу в три с половиной миллиона гривен для покупки больших апартаментов в Киеве", – подсчитали журналисты.

Специалисты в сфере противодействия коррупции отмечают: Волынец должен указать в своей декларации информацию о совместном проживании и активах гражданской жены.

Депутат также не задекларировал владение и пользование автотранспортом. В течение января-февраля 2021 года Волынец неоднократно пользовался автомобилем Toyota Highlander. С сентября 2019-го машина оформлена на его сына – Андрея. На тот момент такой автомобиль стоил более $50 тыс., то есть около 1,3 млн грн. Волынец не указал элитный внедорожник, записанный на сына, хотя должен был это сделать, если пользовался им с момента вступления в депутатские полномочия.

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Фото: "Радио Свобода"

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Нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов не указал в декларации за прошлый год гражданскую жену и имущество на сумму более $2 млн, оформленное на нее. Имя предполагаемой гражданской жены Шахова - Инна Журба.

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