Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города

В Киеве заметили билборды с оригинальными поздравлениями ко Дню города. На одном из них написано "В Киеве уже были законы, когда в Москве еще лягушки квакали".

Фото: "Вартові Еспресо"

Так поздравить столицу решил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Об этом он написал в Telegram.

"Помните, Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще лягушки квакали. Уверен, что в Кремле от этого пылает, но мы никогда не дадим об этом забыть. За нами правда!", – отметил депутат.

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В последнее воскресенье мая в Киеве отмечали День города. Гулять горожане по традиции начали накануне, 29 мая. Для киевлян и гостей столицы были подготовлены праздничные и благотворительные мероприятия в туристических и исторических местах. Gazeta.ua побывала на главных локациях и событиях.