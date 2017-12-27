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среда, 27 декабря 2017 19:48

Нардеп о "Джавелинах": Бурятские танкисты будут очень бояться садиться в танки

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Нардеп о &quot;Джавелинах&quot;: Бурятские танкисты будут очень бояться садиться в танки
Народный депутат Юрий Береза отметил, что только украинская армия способна остановить Россию. Фото: REUTERS

Когда в украинской армии будет противотанковое оружие "Джавелин", российские военнослужащие несколько раз подумают, прежде чем идти в бой против ВСУ.

Такое мнение высказал член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Юрий Береза ​​в эфире "112 Украина".

"Когда у нас будут "Джавелины", бурятские танкисты будут очень бояться садиться в танки и близко подходить к позициям. Потому что бороться против "Джавелинов" практически невозможно", - убежден нардеп.

При этом он подчеркнул, что только украинская армия "на сегодняшний день является тем фактором, который остановит Россию. Больше ничто".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Джавелины" сдержат наступление России на Донбассе

22 декабря Государственный департамент подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности" для борьбы украинской стороны с поддерживаемыми Россией боевиками.

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