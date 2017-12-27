Нардеп о "Джавелинах": Бурятские танкисты будут очень бояться садиться в танки

Когда в украинской армии будет противотанковое оружие "Джавелин", российские военнослужащие несколько раз подумают, прежде чем идти в бой против ВСУ.
Такое мнение высказал член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Юрий Береза в эфире "112 Украина".
"Когда у нас будут "Джавелины", бурятские танкисты будут очень бояться садиться в танки и близко подходить к позициям. Потому что бороться против "Джавелинов" практически невозможно", - убежден нардеп.
При этом он подчеркнул, что только украинская армия "на сегодняшний день является тем фактором, который остановит Россию. Больше ничто".
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22 декабря Государственный департамент подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности" для борьбы украинской стороны с поддерживаемыми Россией боевиками.
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