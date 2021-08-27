Нардеп на день рождения попросил у людей подарок за 200 тыс. грн

По 200 000 грн можно полностью отремонтировать часы, уточнил Грищук. Фото: Роман Грищук

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук на свой 32-й день рождения объявил сбор средств на ремонт крупнейших механических часов в Киеве. Об этом написал в Facebook.

"Часы находятся на здании Института истории Украины НАНУ. Довольно символично, ведь во многом наша наука тоже остановилась во времени", - написал нардеп.

Добавил: "Более 15 лет возле него ежедневно проезжают десятки тысяч киевлян. И каждый день видят неподвижные стрелки".

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За 200 тыс. грн можно полностью отремонтировать часы, уточнил Грищук.

"Установить новый надежный механизм, восстановить циферблат, хорошо подсветить и вернуть ему голос. Приобщиться может каждый. От вас это будет лучший подарок", - добавил нардеп.

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