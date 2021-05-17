Нардеп Козак исчез. В Раде говорят - не брал ни отпуска, ни больничного

Медведчук говорил, что Козак лечится в Беларуси. Фото: ОПЗЖ

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене и до сих пор не вручили подозрение, официально не находится ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном.

Об этом ответили в аппарате Верховной Рады, сообщает "Бабель"

Ранее соратник Козака, также подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук на суде утверждал, что он находится в Беларуси на лечении.

В парламенте сообщили, что за последние полгода Козак брал отпуск за свой счет на три дня - с 16 по 18 февраля.

Также в ноябре-апреле он пять раз оформлял командировки для работы с избирателями. В частности с 16 до 25 апреля.

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Согласно данным электронной регистрации нардепов Козак в последний раз посещал заседания Верховной Рады до 16 ноября прошлого года. С тех пор не появлялся в сессионном зале.

Но нардеп все это время получал зарплату на основании табелей от комитетов по отработанных календарных днях. В парламенте говорят, что его отсутствие на пленарных заседаниях учтено.

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене. В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.