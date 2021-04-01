НАПК возобновило государственное финансирование "Слуги народа"

В отчетах партии устранили ошибки. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило финансирование партии "Слуга народа".

Такое решение приняли после проверки уточняющих отчетов за І и II кварталы 2020-го, сообщает пресс-служба НАПК.

"Все недостатки в отчете, которые стали основанием для приостановки финансирования, устранены. С 26 марта государственное финансирование партии восстановлено", - говорится в сообщении.

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1 марта НАПК остановило государственное финансирование политсилы, поскольку в их отчетах выявили признаки уголовных нарушений. Такие же нарушения были выявлены в отчетах еще 10 политических партий. Материалы направили в полицию. Тогда глава провластной партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" проанализирует замечания и устранит возможные нарушения в отчетах.