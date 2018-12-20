НАПК проверяет декларацию экс-застройщика ЖК "Чайка" Кулагина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку деклараций экс-застройщика ЖК "Чайка" и депутата Петропавловск-Борщаговского сельского совета Алексея Кулагина. Фото: Новостройки - Realt.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций о доходах за 2016 и 2017 годы экс-застройщика ЖК "Чайка" Алексея Кулагина, депутата Петропавловск-Борщаговского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области.

Об этом сообщают "Комментарии".

Проведение проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном внесении в декларацию ложных сведений и на основании статьи 50 ЗУ "О предотвращении коррупции".

Выходец из Луганска Алексей Кулагин - директор компании ООО "ОМОКС", работавшей в пределах Петропавловск-Борщаговского сельского совета - того же сельского совета, в которой Алексей Кулагин и его жена Оксана Кулагина избраны депутатами.

Кулагин некоторое время занимал должность председателя постоянной комиссии сельского совета по вопросам строительства. Впрочем впоследствии он был уволен, так же, как и его жена - с должности председателя комиссии по вопросам образования.

По словам сельского головы Петропавловской Борщаговки Алексея Кадебского, Кулагины пропустили треть заседаний, любые отчеты их депутатской деятельности отсутствуют. Депутатская семья появилась на сессию сельского совета 13 декабря, когда обсуждался бюджет села.

Согласно декларации Алексея Кулагина за 2016 год, застройщик и его жена не скрывают своей роскошной жизни.

Они имеют по несколько объектов недвижимости, около 30 земельных участков, несколько элитных автомобилей, коллекцию сверхдорогих часов, коллекцию изделий из меха, ювелирные изделия, миллионные счета в банках, а также немалые суммы наличности.

В частности, Оксана Кулагина декларирует 1 000 000 долларов наличности.

Кроме того, Алексей Кулагин декларирует корпоративные права почти 20 различных компаний, и еще 20 компаний официально принадлежат супругам депутатов Кулагиных.

Компаний Кулагиных, обслуживающих ЖК "Чайка", много, а жители возмущены низким качеством коммунальных услуг и сверхвысокими тарифами монополиста.

Кулагин является фигурантом многих уголовных производств и судебных споров. В частности, Киево-Святошинский РГА судится с ним за нецелевое использование земли. А сельсовет пытался через суд заставить застройщика уплатить паевые взносы в местный бюджет. Впрочем Кулагину удавалось избежать ответственности за многочисленные нарушения экологического, строительного и налогового законодательства.

Несмотря на это Кулагин является членом правления Конфедерации строителей Украины (КСУ) и несколько лет подряд получает престижные премии в строительной отрасли.

Позицией КСУ уже заинтересовались не только общественные организации, но и СМИ и правоохранительные органы.