НАПК обнаружило признаки нарушений в 64 декларациях на более чем 255 млн грн

НАПК отчиталось о проверке 294 деклараций. Фото: nazk

Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило проверку 294 деклараций, в 64 из них были обнаружены признаки уголовного или административного правонарушения.

Общая сумма недостоверных сведений в проверенных декларациях составила более 255 млн гривен, сообщает пресс-служба НАПК.

"В 52 декларациях были выявлены признаки административного нарушения (ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Эти должностные лица не указали имущества на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов (от 227 тыс. грн до 1,1 млн грн ). соответствующие административные протоколы будут направлены в суд. Именно суд может назначить этим должностным лицам наказание в виде штрафа. А в случае, если декларант не занимает высокую должность, НАПК направит соответствующие материалы для составления админпротоколов в Национальной полиции Украины.

В 12 декларациях НАПК обнаружило признаки уголовного преступления (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). В каждой из этих деклараций чиновники не указали имущества на сумму более 1.1 млн грн", - сказано в сообщении.

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В НАПК напоминают, что ведомство не является правоохранительным органом, поэтому дальнейшее расследование должны проводить НАБУ, Нацполиция или ГБР. НАПК планирует обратиться в Национальное антикоррупционное бюро, Нацполицию и Государственного бюро расследований в отношении этих людей:

Ирина Овчаренко - бывшая первая заместитель председателя Национального агентства по вопросам государственной службы

Николай Короткевич - судья Верховного Суда

Михаил Забродский - народный депутат от "Европейской солидарности"

Максим Пашковский - народный депутат от "Слуги народа"

Александр Бабиков - бывший первый заместитель директора ГБР

Ольга Саладуха - народный депутат, "Слуга народа"

Денис Радов - бывший заместитель председателя Государственной службы экспортного контроля

Анна Колесник - народный депутат, "Слуга народа"

Алексей Кучер - бывший председатель Харьковской областной государственной администрации

Тарас Пастух - бывший заместитель председателя Харьковской ОГА

Андрей Буйный - бывший заместитель председателя - Запорожской ОГА

Руслан Тихонченко - заместитель председателя Харьковской ОГА

До 25 августа в Украине продлится аудит фискальной службы. После этого ведомство ликвидируют и создадут новую структуру - Бюро экономической безопасности.