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НАПК делает из себя героя за счёт вымышленных заслуг - Аграрная партия

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НАПК делает из себя героя за счёт вымышленных заслуг - Аграрная партия
Руководитель юридического департамента Центрального аппарата Аграрной партии Украины Ирины Петренко заявила, что некоторые громкие заявления чиновников НАПК не соответствуют действительности

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции опубликовало анализ отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2017 год. Однако некоторые громкие заявления чиновников НАПК не соответствуют действительности.

Об этом заявила руководитель юридического департамента Центрального аппарата Аграрной партии Украины Ирина Петренко.

"НАПК заявило о передаче в государственный бюджет Украины 1,3 миллиона гривен незаконных взносов на счета политических партий, конфискованных по решению суда. И это была достаточно структурированная презентация, данные которой мгновенно подхватили многие СМИ. Однако эти сведения противоречат действительности. В частности, указано, что в Аграрной партии по решению суда конфисковали 500 800 гривен. Однако в отношении политсилы никаких судебных решений не было, и никто у нас деньги не отсуживал. Все средства, поступившие на счет партии с нарушениями, мы вернули самостоятельно. И об этом в НАПК хорошо знают", - подчеркнула юрист.

По мнению представителей Аграрной партии, подобные манипуляции - часть пиар-кампании НАПК для демонстрации эффективной работы агентства.

Кроме Аграрной партии в список нарушителей НАПК вошли: Украинское объединение патриотов - "УКРОП" - конфисковали 468 947 грн, объединения "Самопомощь" - 134 168 грн, Конгресс украинских националистов - 101652 грн, Прогрессивная социалистическая партия Украины - 42 620 грн. Аграрная партия занимает в этом списке первое место.

"Аграрная партия всегда очень четко контролирует взносы, которые присылают на ее счета. И отслеживает источники, из которых они поступают в соответствии с требованиями законодательства. Если выявлены какие-то нарушения, взносы всегда возвращают обратно. В то же время обо всех подобных случаях Аграрная партия всегда добросовестно сообщает НАПК. Национальное агентство со своей стороны на основании наших сообщений приглашает нас на подписание протокола и фиксирует, что со стороны политсилы и ее партийных организаций нет нарушений. В 2017 году у нас действительно было около 20 таких случаев. Но все взносы вовремя обнаружили и вернули",- заявила Ирина Петренко.

По словам представителей Аграрной партии, у других политических сил действительно имеют место зафиксированные конфискованные взносы.

"В другие партии из списка НАПК указанные суммы действительно поступали с нарушениями. Однако эти политсилы их не возвращали. И были соответствующие судебные решения. И действительно незаконные взносы с них конфисковали в государственный бюджет. Однако подчеркиваю: относительно Аграрной партии ни одного судебного решения, согласно которому в бюджет именно с политсилы взыскали такую ​​сумму, нет", - пояснила Ирина Петренко.

По словам руководителя юридического департамента Центрального аппарата Аграрной партии Украины Ирины Петренко, такие манипуляции относительно их политической силы совершают, чтобы "хоть как-то аргументировать целесообразность существования НАПК".

Ранее сообщали, что лидер Аграрной партии Виталий Скоцик в Вашингтоне провел несколько рабочих встреч с конгрессменами США. Виталий Скоцик встретился со спикером Конгресса США и главой Республиканской партии Полом Раяном, спикером большинства Конгресса Кевином Маккарти, а также главой подкомитета Конгресса по Европе и Азии Дэйном Рорабейкером.

vz.ua
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