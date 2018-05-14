НАПК делает из себя героя за счёт вымышленных заслуг - Аграрная партия

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции опубликовало анализ отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2017 год. Однако некоторые громкие заявления чиновников НАПК не соответствуют действительности.
Об этом заявила руководитель юридического департамента Центрального аппарата Аграрной партии Украины Ирина Петренко.
"НАПК заявило о передаче в государственный бюджет Украины 1,3 миллиона гривен незаконных взносов на счета политических партий, конфискованных по решению суда. И это была достаточно структурированная презентация, данные которой мгновенно подхватили многие СМИ. Однако эти сведения противоречат действительности. В частности, указано, что в Аграрной партии по решению суда конфисковали 500 800 гривен. Однако в отношении политсилы никаких судебных решений не было, и никто у нас деньги не отсуживал. Все средства, поступившие на счет партии с нарушениями, мы вернули самостоятельно. И об этом в НАПК хорошо знают", - подчеркнула юрист.
По мнению представителей Аграрной партии, подобные манипуляции - часть пиар-кампании НАПК для демонстрации эффективной работы агентства.
Кроме Аграрной партии в список нарушителей НАПК вошли: Украинское объединение патриотов - "УКРОП" - конфисковали 468 947 грн, объединения "Самопомощь" - 134 168 грн, Конгресс украинских националистов - 101652 грн, Прогрессивная социалистическая партия Украины - 42 620 грн. Аграрная партия занимает в этом списке первое место.
"Аграрная партия всегда очень четко контролирует взносы, которые присылают на ее счета. И отслеживает источники, из которых они поступают в соответствии с требованиями законодательства. Если выявлены какие-то нарушения, взносы всегда возвращают обратно. В то же время обо всех подобных случаях Аграрная партия всегда добросовестно сообщает НАПК. Национальное агентство со своей стороны на основании наших сообщений приглашает нас на подписание протокола и фиксирует, что со стороны политсилы и ее партийных организаций нет нарушений. В 2017 году у нас действительно было около 20 таких случаев. Но все взносы вовремя обнаружили и вернули",- заявила Ирина Петренко.
По словам представителей Аграрной партии, у других политических сил действительно имеют место зафиксированные конфискованные взносы.
"В другие партии из списка НАПК указанные суммы действительно поступали с нарушениями. Однако эти политсилы их не возвращали. И были соответствующие судебные решения. И действительно незаконные взносы с них конфисковали в государственный бюджет. Однако подчеркиваю: относительно Аграрной партии ни одного судебного решения, согласно которому в бюджет именно с политсилы взыскали такую сумму, нет", - пояснила Ирина Петренко.
По словам руководителя юридического департамента Центрального аппарата Аграрной партии Украины Ирины Петренко, такие манипуляции относительно их политической силы совершают, чтобы "хоть как-то аргументировать целесообразность существования НАПК".
Ранее сообщали, что лидер Аграрной партии Виталий Скоцик в Вашингтоне провел несколько рабочих встреч с конгрессменами США. Виталий Скоцик встретился со спикером Конгресса США и главой Республиканской партии Полом Раяном, спикером большинства Конгресса Кевином Маккарти, а также главой подкомитета Конгресса по Европе и Азии Дэйном Рорабейкером.
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