НАПК будет разбираться, куда делись автомобили Дубинского

Дубинского подозревается в нарушении закона. Фото: Facebook / Андрій Мигаль

Национальное агентство по предупреждению коррупции выяснит, куда исчез из реестров автопарк народного депутата Александра Дубинского.

В начале июля он получил более 1 млн грн за отчуждение движимого имущества, сообщает "Центр противодействия коррупции".

"Перед этим Дубинский на своей странице в Instagram обнародовал фото с подписью: "Прощайте, старые кубики. Ждём новые". На фото депутат стоит на фоне "кубика" - автомобиля Mercedes-Benz G 55", - говорится в сообщении.

В сентябре специалисты проекта pep.org.ua обнаружили уничтожение в реестрах еще нескольких автомобилей Дубинского – два Mercedes, BMW Alpina, Cadillac Escalade и Porsche Carrera суммарной рыночной стоимостью примерно 5 450 000 грн.

Дубинский теперь официально владеет Toyota Land Cruiser и "Запорожцем".

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"Мы считаем, что Дубинский нарушил часть 4 статьи 52 закона о предупреждении коррупции, которая обязывает депутата сообщать о существенных изменениях в имущественном состоянии", - говорят в ГПК.

11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом. О том, что исключение Дубинского из фракции является одним из вариантов, заявлял председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.