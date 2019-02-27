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среда, 27 февраля 2019 16:57

Напишем так, что и комар носа не подточит: Порошенко обещает новый закон после решения КС

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Напишем так, что и комар носа не подточит: Порошенко обещает новый закон после решения КС
Президент Петр Порошенко говорит, что "кардинально меняет" страну. Фото: prm.ua

Президент Петр Порошенко подготовит новую статью о наказании за незаконное обогащение. Об этом он заявил на совете регионального развития в Запорожье.

"Вчера пошла информация, что есть решение Конституционного суда по отмене статьи Уголовного кодекса за незаконное обогащение. Оно только ожидается. Его еще никто не видел. Мы даже не имеем пока подтверждения. Но оно уже получило негативную реакцию в социальных сетях. И эта негативная реакция в социальных сетях мне понятна", - сказал он.

Порошенко заявил, что "никогда не комментирует судебных решений".

"Но я имею право действовать. Хочу успокоить всех и сказать, что только решение будет обнародовано, немедленно дам поручение подготовить и внести в Верховную Раду законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение. Новая редакция статьи будет выписана так, что и комар носа не подточит" , - сказал Порошенко.

"Мы кардинально меняем страну", - добавил он.

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Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.

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Дата
27
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