Нападение на журналистов "Схем": у Зеленского выступили за отстранение руководителя Укрэксимбанка

"Схемы" сообщили о нападении в государственном Укрэксимбанка во время записи интервью с председателем правления Евгением Мецгером в его кабинете. Фото: "Радио Свобода"

Офис президента Украины отреагировал на нападение на журналистов программы "Схемы" в Укрэксимбанке.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба ОП.

Такая модель поведения представителей банка в общении с журналистами недопустима, заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк.

"Обязанность должностных лиц любого уровня - корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы общественной важности. Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны. Не может быть причины, чтобы их не соблюдать", - отметил Подоляк.

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Полиция начала уголовное производство. Анализирует все обстоятельства случившегося. Наблюдательный совет заявил о проведении проверки в рамках утвержденных для государственного банка правил.

Также у президента Владимира Зеленского выступают за отстранение Евгения Мецгера с поста председателя правления Укрэксимбанка.

"На уровне Наблюдательного совета может происходить и модерирование дальнейшего развития этой ситуации для финучреждения. По меньшей мере представляется логичным отстранение от занимаемой должности председателя правления банка, чтобы не было ни одного препятствия для расследования и проверки", - добавили в ОП.

На журналистов "Схем" напали 4 октября во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка. Євгению Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего Мецгер приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры, карты с записью. Вскоре Укрэксимбанк обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.