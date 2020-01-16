Намекал на необходимость такта: американские аналитики проанализировали новогоднее обращение Зеленского

Зеленский предложил сосредоточиться на том, что объединяет украинцев Фото: скрін-шот

Американский аналитический центр Atlantic Council прокомментировал новогоднее обращение к Украинской президента Владимира Зеленского.

Там назвали обращение "нетрадиционным и нюансированного", пишет РБК-Украина.

Новогоднее обращение Зеленского аналитики назвали одной из самых значительных речей его молодой политической карьеры.

"Он воспользовался случаем, чтобы изложить свое видение инклюзивного украинской национальной идентичности, преодолевающей языковые и этнические барьеры. Призвал свою аудиторию задуматься о том, что значит быть украинском сегодня. Он предложил им сосредоточиться на том, что объединяет, а не разделяет украинский. в стране, которая больше привыкла к поляризации нарративов об империи и оккупации, это было что-то новое ", - отмечают аналитики.

Прокомментировали в Центре критику "попыток Зеленского уменьшить символическое значение названий улиц и памятников, чтобы изобразить его равнодушным или даже враждебным по отношению к украинским национальным ценностям".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленский хочет понравиться всем. Постоянно обходит острые углы"

"На самом деле, Зеленский намекал на необходимость такта по отношению к темпам изменений в этих чувствительных сферах. Он пытался сформулировать подход к украинской национальной идентичности, который был бы прагматичным, так и принципиально европейским. Его формула содержала признание разнообразия страны и признание ее потенциальной хрупкости, в то же время делая акцент на общем опыте и общих культурных ориентирах, способных объединяться ", - сказали аналитики.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "Прямой" по жалобе женщины на ведущего Сергея Пояркова, который якобы оскорблял президента Владимира Зеленского в эфире.