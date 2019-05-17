Нам грозит реальная политическая война между Зеленским и парламентом - эксперт

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Если Владимир Зеленский не использует прекращение деятельности коалиции для развития сотрудничества с Верховной Радой, то между президентом и парламентом начнется война.

Такое убеждение высказал директор Агентства моделирования ситуации Виталий Бала в эфире "112 Украина".

"Это [выход "Народного фронта" из коалиции] технологически сделано для того, чтобы не дать возможность на законных основаниях новоизбранному президенту не только распустить, но и шантажировать, запугивать депутатов Верховной Рады. Возможно, после этого у Зеленского не будут совершать никаких непродуктивных заявлений. Возможно, начнется какое-то сотрудничество. Было заявлено, что готовы голосовать за кадровые назначения, которые конституционно являются за президентом. Надеюсь, это событие будет первым шагом к сотрудничеству между Верховной Радой и новоизбранным президентом...

Если этого не будет, то мы станем свидетелями перехода конфронтации в реальную политическую войну между новоизбранным президентом и Верховной Радой", - сказал Бала.

Он отметил, что с прекращением коалиции Зеленскому заблокировали законные возможности для роспуска Верховной Рады.

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17 мая фракция "Народного фронта" объявила о выходе из парламентской коалиции. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции. С прекращением существования парламентского большинства Верховной Раде дается 30 дней, чтобы сформировать новую коалицию. Это делает невозможным роспуск парламента новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Потому что сделать это можно не менее чем за полгода до выборов - до 27 мая.