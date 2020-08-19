Налоговики начали расследование в отношении бизнеса Шария

Шария показывают на телеканалах, связанных с кумом президента РФ Медведчуком

Государственная фискальная служба Украины открыла производство касательно вероятного внесения прокремлевским блогером Анатолием Шарием ложных сведений при регистрации ФЛП.

Расследование проводится по заявлению юристов журналистского проекта Bihus.Info.

Несмотря на то, что Шарий выехал из Украины еще в 2012-м, местом жительства при регистрации ФЛП в 2020-м был указан Киев.

Это может свидетельствовать, что Шарий или другое уполномоченное лицо внесли в документы, которые подаются для проведения государственной регистрации ФЛП, заведомо ложные сведения о месте жительства, сообщает СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Длина - 92 метра. Цена - $200 млн. На какой яхте ходит Медведчук

С этой информацией юристы Bihus.Info обратились в ДФС. Было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 205-1 Уголовного кодекса - "Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей".

Такие незаконные действия наказываются штрафом от 5 до 8 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Ранее журналисты сообщали, что сайты блогера Анатолия Шария обслуживаются из московского офиса. Обслуживает тот же провайдер, что и ресурсы информационной войны страны-оккупанта РФ против Украины. А по сообщению "Слідство.Інфо", Шарий обладает виллой стоимостью около €1 млн в городке Рода-де-Бара в Испании.