"Наказание нападавшим" - журналисты пришли к МВД

Сегодня под стенами Министерства внутренних дел журналисты провели акцию "Безопасность - журналистам. Наказание - нападавшим".

Общественность собралась после того, как на прошлой неделе мужчины группой избили ногами фоторепортера издания "Букви" Александра Кужельного.

Люди держали плакаты: "Безопасность где?", "Приговоры где?", "Безопасность журналистам! Наказание - нападающим", "Журналист не мишень!".

Требовали наказать тех, кто избил фотокорреспондента.

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Мужчины избили журналиста возле Офиса президента 14 августа. Они вели себя нагло с фотокорреспондентом, окружили его толпой, матерились и угрожали.

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По факту нападения и избиения фотокорреспондента во время выполнения им редакционного задания полиция открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса "Угроза или насилие в отношении журналиста". Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование ведет Печерская окружная прокуратура.

14 августа "Национальный корпус" проводил митинг под Офисом президента. Произошли столкновения с полицией.