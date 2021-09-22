"Найти большое такое здание" - Тищенко рассказал о планах "слуг" ехать в Трускавец

Тищенко подтвердил выездные сборы "слуг". Фото: @sluganarodu.tyshchenko

Поездка "слуг народа" в Трускавец будет "идеологически правильным решением". Об этом сказал народный депутат от "СН" Николай Тищенко в кулуарах в среду.

"Мы планируем ехать, пока рассматривается именно Трускавец. Потому что это идеологически правильное решение. Найти большое такое здание для команды. Где-то приблизительно 500 будет", - заявил "слуга".

Ехать будут "частично кто за свой счет" и за партийные деньги, по словам нардепа.

"Там будет все происходить, о чем вы сказали", - ответил на вопрос об учениях и тимбилдинге.

"Есть политические команды, которых немного меньше, чем 20. Они развалились, не нашли общей точки зрения. Хотя политические какие-то их взгляды я разделяю. Но той коммуникации они не нашли. Поэтому по инициативе нашей команды, руководителя партии Александра Корниенко, Давида Арахамии, мы решили сделать, и это было наше стратегическое решение", - сказал "слуга".

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По словам нардепа, спикер Дмитрий Разумков тоже может присутствовать во время поездки.

"Конечно, да. Он часть нашей команды. Происходит какое-то политическое нашествие, я его расцениваю как стратегию наших оппонентов, грязную технологию. Да, есть определенные дискуссии внутри, нам жаль, что они вышли за рамки", - заявил Тищенко.

20 сентября СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время планирует провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце. В то же время в партии заявили о большом совещании с участием представителей всех ветвей власти и президента.