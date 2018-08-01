Найем обратился к Порошенко и Авакову

Нынешняя власть когда-то трусливо стояла на Майдане и обещала хранить гражданское общество, напоминает нардеп Мустафа Найем. Фото: УНІАН

Власть должна прекратить тотальную травлю всех неугодных, указывающих на воровство, коррупцию и злоупотребления.

Обращение к президенту Петру Порошенко, министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко в Facebook написал нардеп Мустафа Найем после событий вокруг нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

"Когда-то давно они стояли на сцене Майдана и трусливо поддакивали требованию людей беречь свободу слова, свободу собраний и гражданское общество", - отметил нардеп.

"Что бы я сейчас делал на месте тех, кто принимает решения:

1. Признать, что ранее во время расследований были допущены ошибки и переквалифицировать все уголовные производства по фактам нападений на журналистов и активистов в соответствие с логикой и разумом. То есть, не "хулиганка и отпустить на поруки или под личные обязательства", а 171 статья по факту препятствования журналистам, нанесение средних и тяжких увечий, заказные убийства и теракты.

2. Создать единый координационный центр в составе всех правоохранительных органов по расследованию всех случаев нападений на журналистов и общественников. Резонансных и тех, о которых известно только на местном уровне.

3. Прекратить использовать действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов для устрашения во время мирных акций протестов.

4. Демонстративно наказать - уволить и начать криминальные производства в отношении тех, кто причастен к таким инцидентам.

5. И важное: прекратить тотальную травлю в сети и в офлайне всех неугодных, кто указывает на воровство, коррупцию и злоупотребление властью. Все с этого и началось", - написал Найем.

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На активистку напали возле ее дома и облили кислотой. В полиции выложили видео, на котором зафиксирован злоумышленник, его разыскивают. Пострадавшая находится в реанимационном отделении. Женщина получила около 30% ожогов кожи.