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Наиболее вероятный вариант: кто может возглавить "Слугу народа"

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Наиболее вероятный вариант: кто может возглавить &quot;Слугу народа&quot;
Новым председателем партии могут назначить Александра Корниенко. Фото: inlviv.in.ua

Новым главой партии "Слуга народа" может стать первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко. Во время парламентской кампании он возглавлял избирательный штаб партии.

"Не исключаю такой возможности. Я бы даже сказала, что это наиболее вероятный вариант. Не слыхала, чтобы назывались еще какие-либо фамилии, кроме Корниенко. Впрочем окончательно вопрос решится на съезде партии в конце октября. Арахамия же является главой фракции, и он остается им, здесь никаких изменений не ожидается", - сообщила народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, пишет "Обозреватель".

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Она напомнила, что действующий глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков должен покинуть свой пост в связи с избранием на должность спикера Верховной Рады. А во фракции сейчас активно обсуждается эта тема и возможные кандидатуры.

Комитет избирателей проанализировал участие народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в сентябре. Самыми активными были депутаты "Слуги народа". В течение сентября в среднем голосовали 88%. Однако в этой фракции есть ряд депутатов, которые чаще других игнорировали голосования Рады.

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03
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