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вторник, 01 сентября 2020 13:42

"Надо захватить вдасть в этой ВРП" - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка

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&quot;Надо захватить вдасть в этой ВРП&quot; - детективы опубликовали разговоры председателя админсуда Вовка
По данным следствия, Вовк использовал широкий круг связей. Фото: "Українські новини"

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Его подозревают в создании преступной организации, захвате государственной власти, злоупотреблении влиянием и вмешательстве в деятельность государственных деятелей, создании искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.

По данным следствия, воплощая план по захвату власти, Вовк использовал широкий круг связей в государственных органах.

Так, председатель ОАСК мог организовать представление искусственных жалоб в Высший совет правосудия не только на неподконтрольных ему судей, но и на судей всех инстанций. Которые выносили "неудобные" для него решения, в частности на судей Верховного суда.

НАБУ привели стенограммы ряда эпизодов. Одна из них:

16.07.2019

Председатель ОАСК – Надо захватить власть в этой!

Судья ОАСК – В Раде судей?

Председатель ОАСК – Нет, в ВРП!

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В июле председателю ОАСК Павлу Вовку и ряду судей НАБУ сообщили о подозрении - на основе записей разговоров в его кабинете, часть которых была опубликована в прошлом году. В здании суда провели обыски.

Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями. В частности, отстранением и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, отменой решения о национализации Приватбанка, запрета на показ в Украине сериала "Сваты", позволил въезд российскому актеру Федору Добронравову, поддержавшему оккупацию Россией Крыма. Отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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