"Надо спасать жизнь людей" – Порошенко призвал немедленно подписать закон о кислородных станциях в больницах

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "За один час, пока в этом зале был Зеленский, умерли 30 украинцев"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил депутатов из всех фракций и групп за поддержку закона о закупке кислородных станций.

Выступая с трибуны парламента после принятия закона 5460, он призвал жестко контролировать, по каким ценам власти будут покупать кислородные станции, потому что это средства налогоплательщиков. В "Европейской Солидарности" также призывают немедленно подписать этот закон, чтобы как можно быстрее обеспечить больницы кислородными станциями.

"За один час, пока в этом зале был президент Владимир Зеленский, умерло 30 украинцев. Умерло из-за бездействия "чемпиона мира по борьбе с коронавирусом" Зеленского. Меняется третий министр обороны, а деньги идут на "Велике крадівництво", чтобы чемоданами заносить деньги и коррумпировать власть. Закупаются машины для зэков - для того чтобы бороться с оппозицией. Тратятся средства на что угодно, но на борьбу с коронавирусом денег не хватает", - констатирует Порошенко.

"Я твердо убежден, что мы должны продолжить эту практику. Потому что когда мы объединяемся, у нас все получается. Очень важно проследить цены, по которым покупаются станции. Я очень хорошо помню, что когда мой благотворительный фонд покупал кислородные концентраторы по 20-25 тысяч гривен, власть их покупала по 39 тысяч, воруя средства налогоплательщиков", - напомнил Порошенко.

Ранее "Европейская Солидарность" вместе с "Голосом" требовала немедленно принять этот закон. Закон предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установлению кислородных станций. Авторы отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц. Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, кислород из собственного генератора кислородной станции. Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями также позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.