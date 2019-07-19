Надо продолжать строить демократическую Украину: ЕБРР дал совет новой власти

Украина имеет большие запасы природных ресурсов, плодородную землю, высококвалифицированную рабочую силу и человеческий капитал, говорят в ЕБРР. Фото: Depositphotos

: Результаты парламентских выборов будут иметь значительно большее влияние на будущее Украины, чем президентских.

"Сильный мандат для настроенных на реформы партий и политиков даст надежную платформу для имплементации изменений. Президент, правительство и парламент должны работать согласованно, чтобы провести реальные изменения в отведенное время", - говорит директор по вопросам Украины в ЕБРР Маттео Патроне, пишет Financial Times.

По его словам, до 30 годовщины провозглашения независимости Украины надо ответить на вопрос - чего удалось достичь, в чем потерпели поражение и что еще надо сделать.

"Сегодня Украина - это страна с доходами ниже среднего в Восточной Европе. По данным МВФ, ВВП на душу населения в прошлом году составило 9283 доллара. Это меньше трети от уровня Польши с ее 31 939 долларов. Если Польша в рейтинге на 43 месте, то Украина - на 111-м", - говорит Маттео Патроне.

Украина имеет большие запасы природных ресурсов, плодородную землю, высококвалифицированную рабочую силу и человеческий капитал.

"Украинцы за рубежом ищут места, где "трава зеленее". Количество украинских заробитчан в Польше приближается к 2 миллионам", - добавляет директор по вопросам Украины в ЕБРР.

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По его словам, за годы независимости был проведен ряд реформ от децентрализации к выполнению программы МВФ, от стабилизации банковского сектора благодаря усилиям Минфина и Нацбанка к изменению энергетического сектора. Реформа государственного управления и укрепления институтов уменьшила пространство для коррупции.

"Существует фундамент, на котором можно продолжать строить демократическую и богатую Украину. Ей необходимы сильные международные связи, деолигархизация, обуздание коррупции, земельная реформа, независимость системы правосудия и государственных институтов, полная ответственность каждого, в чьих руках сосредоточена власть", - подытожил Маттео Патроне.

К концу основных экономических реформ Украине советуют остановить стремительный рост минимальной зарплаты. Об этом заявила представитель Всемирного банка в Украине Анастасия Головач.