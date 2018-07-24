Надежда Савченко готовится повторно пройти полиграф

Савченко готовится к полиграфу. Фото: Украинское новости

Завтра, 24 июля, народный депутат Украины Надежда Савченко снова будет проходить экспертизу на полиграфе.

"Завтра, 24.07. В 09:00 должна состояться/восстановиться/продолжиться процедура "психо-физиологической экспертизы с использованием полиграфа" Надежды Савченко в Киевском научно-исследовательском институте судебных эксперты", - сказано в сообщении в Facebook.

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Ранее, суд продлил арест Надежды Савченко. Срок ареста Савченко истекал 13 июля.