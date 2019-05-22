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среда, 22 мая 2019 16:46

"Национальный Корпус" требует отменить мажоритарку и снизить проходной барьер

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Сегодня, 22 мая, под стенами Верховной Рады Украины состоялась акция-требование протеста, организаторами которой выступили представители "Национального Корпуса". Целью акции было призвать народных депутатов внести изменения в Избирательный кодекс Украины – отменить мажоритарную систему, снизить проходной барьер с 5% до 3% и ввести открытые партийные списки на парламентских выборах. Впрочем, как стало известно, Верховная Рада предложенные изменения не поддержала.

  "Национальный Корпус" провел акцию-требование под стенами Верховной Рады
"Национальный Корпус" провел акцию-требование под стенами Верховной Рады

Об этом стало известно из трансляции сегодняшних событий под Верховной Радой на канале политической партии "Национальный Корпус" в YouTube.

По словам представителей "Национального Корпуса", которые сегодня присутствовали на акции-требовании, внесение соответствующих изменений в избирательное законодательство могло обеспечить долгожданное обновление украинской политической системы и дало бы возможность попасть в парламент молодым и перспективным политикам.

  "Национальный Корпус" провел акцию-требование под стенами Верховной Рады
"Национальный Корпус" провел акцию-требование под стенами Верховной Рады
  "Национальный Корпус" провел акцию-требование под стенами Верховной Рады
"Национальный Корпус" провел акцию-требование под стенами Верховной Рады

"Мы сегодня тут, чтобы озвучить требование всего украинского общества, всех молодых и незапятнанных коррупцией политиков. Только изменения в Избирательный кодекс могли позволить молодым лицам, за спинами которых нет олигархов и больших денег, попасть в парламент. Именно поэтому снижение проходного барьера, отмена мажоритарной системы и введение открытых списков было таким необходимым. Это был бы шанс на формирование нового парламента из молодых, эффективных и амбициозных. Однако, очевидно, представителям существующего политического режима это не нужно. Они не заинтересованы в качественных изменениях в стране и пытаются таким образом просто удержаться при власти", – заявили представители политической силы.

В "Национальном Корпусе" также подтвердили информацию о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах.

"Мы реальными делами доказали украинцам свою эффективность. Мы показали, что способны отстаивать интересы Украины не только на словах. Поэтому так: "Национальный Корпус" идет на выборы и сделает все, чтобы в Украине наконец-то появилась новая политическая элита, которая будет работать в интересах страны и людей", – прокомментировали в "Национальном Корпусе".

Напомним, что сегодня Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за изменения в избирательное законодательство.

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22
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