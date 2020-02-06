"Национальный корпус" присоединился к митингу аграриев против распродажи земли

Сегодня, 6 февраля, в Киеве началась очередная акция против снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Под стенами Верховной Рады собрались сотни митингующих и их количество постоянно растет. К протесту аграриев уже традиционно присоединились ветераны и представители политической партии "Национальный корпус", которые также выступают против распродажи украинской земли.

“Национальный Корпус” призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум касаемо земли

"Национальный Корпус" вместе с аграриями и фермерами начинают пикет Верховной Рады с требованием не принимать закон о распродаже украинской земли. Открытие рынка земли в условиях войны, без земельного аудита и без обещанного референдума – недопустимо и является преступлением!" - об этом представители партии написали в телеграмм-канале.

Патриоты также обратились к президенту Украины и напомнили предвыборное обещание, которое гласит о проведении референдумов по поводу важнейших для украинского общества вопросов, к которому принадлежит и вопрос снятия моратория на продажу земли. В "Национальном Корпусе" Владимира Зеленского призвали немедленно назначить всенародный референдум.

“Национальный Корпус” призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум касаемо земли

"Зеленский, выполняй то, что обещал народу – требуем референдума по земле", - опубликовано в телеграмм-канале "Национального Корпуса".

“Национальный Корпус” призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум касаемо земли

Напомним, что именно сегодня, 6 февраля, Верховная Рада планирует вернуться к рассмотрению законопроекта о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Парламентарии настроены решительно, а председатель Верховной Рады, Дмитрий Разумков, накануне даже пообещал "голосовать к победе", пока закон не будет принят.

“Национальный Корпус” призвал Зеленского выполнить обещание и назначить референдум касаемо земли

Впрочем среди митингующих, которые сейчас собрались возле ВРУ, господствуют не менее решительные намерения. Аграрии заявляют о готовности отстаивать свое право на землю, а количество протестующих, в том числе – патриотов, под стенами парламента постоянно растет.