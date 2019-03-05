"Начинать уже сегодня" - Порошенко требует расследовать хищения в армии

Порошенко переживает за имидж обновления украинской армии. Фото: ТСН

Президент Петр Порошенко требует, чтобы антикоррупционные органы безотлагательно расследовали факты о злоупотреблениях в оборонной сфере.

Об этом заявил председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в эфире программы "Свобода слова".

"За всей этой историей стоит имидж обновления украинской армии. Именно поэтому президент Порошенко требует срочного расследования. Где НАБУ, где Сытник? Срочно расследовать - начинать уже сегодня. Порошенко действовал как сильный политический лидер, потому что уволил Гладковского и сразу пошло обращение к НАБУ" , - сказал Герасимов.

Он отметил, что Порошенко восстановил украинскую армию, которую представители предыдущей власти долгие годы разваливали. И подчеркнул, что никто раньше не увольнял подозреваемых, а наоборот - "защищали своих до последнего".

"Четкая позиция Порошенко: армия - это высшая ценность государства. Потому, кто воровал на армии, будет сидеть в тюрьме. Никакие чины и должности не спасут", - отметил Герасимов.

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4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По данным журналистов, фигуранты схем заработали минимум 250 млн грн посредством фирм-прокладок.