Начинается перезапуск НАПС: что дальше

Нового главу НАПС должны назначить до 18 декабря. Фото: из открытых источников

Полномочия членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПС) досрочно прекратили.

Это происходит по закону об обеспечении эффективности институционального механизма предотвращения коррупции, который вступил в силу 18 октября, сообщают "Украинские новости".

В течение 2 месяцев Кабинет министров обязан провести конкурс и назначить нового главу агентства. То есть нового главу НАПС должны назначить до 18 декабря.

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Также продолжается реорганизация структуры агентства и вводится единоличное управление органом вместо коллективного.

Главу агентства выберет конкурсная комиссия из 6 членов, трое из которых назначает правительство, а еще трех предлагают международные доноры Украины. Руководитель назначается на 4 года и не может быть переизбран.

Глава НАПСа получает право назначать себе трех заместителей и увольнять их. Закон вдвое повышает зарплату руководителя агентства - с 19,5 прожиточных минимумов до 40 (77,4 тыс. грн по состоянию на октябрь 2019-го).

Закон также рассекречивает электронные декларации руководителей Службы безопасности Украины и других разведывательных органов, которых назначает президент.

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №1010, который предусматривает вознаграждение за разоблачение коррупции.