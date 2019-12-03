Начался антикоррупционный суд над Насировым

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Фото из суда опубликовал Центр противодействия коррупции.

Автор: @Shabunin

НАБУ подозревает Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением. Это привело к убыткам на почти 2 млрд грн.

По данным следствия, в должности руководителя ДФС Нисиров принимал решение в интересах экс-нардепа Александра Онищенко. Касательно последнего расследуют производства по подозрению в махинациях с газом.

"На заседание явился один из свидетелей по фамилии Дубинский. Адвокаты сразу просят не допускать свидетеля с показаниями, поскольку прокуроры якобы не сообщили адвокатам об этом допросе", - пишут в ЦПК.

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С конца 2017-го Насирова судили в Шевченковском районном суде города Киева. Сторона его защиты потребовала зачитать все 774 страницы обвинительного акта. Заседания проходили крайне редко, поэтому судебное разбирательство так и не дошло до конца обвинения. В октябре прошлого года дело передали в Антикоррупционный суд.