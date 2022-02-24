Началось экстренное заседание Совбеза ООН: подробности

Совбез ООН проводит срочное заседание по поводу обострения ситуации вокруг Украины.

Заседание было инициировано украинской стороной, сообщает представительство Норвегии при ООН.

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На прошедшем экстренном заседании представитель страны-агрессора заявил, что Киев сделал все, чтобы саботировать и разрушить минские договоренности, а Россия не является стороной минских соглашений.

"Надеялись, что майданский режим опомнится", заявил он.