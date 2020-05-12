НАБУ закрыло дело против бывшего замминистра Грымчака

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело, открытое против него по статье о служебном подлоге.

Сообщение об этом появилось утром 12 мая на странице Грымчака в Facebook.

"Дело, открытое НАБУ против меня по ст. 366 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении.

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В это же утро Грымчак сообщил, что начал работать руководителем в международном юридическом агентстве, которое специализируется на освобождении захваченных украинцев.

"С сегодняшнего дня я начал работать руководителем в международном юридическом агентстве. Компания предоставляет услуги в юридической сфере как на территории Украины, так и за рубежом. Сфера узкая: освобождение захваченных украинцев", - написал экс-чиновник.

Автор: https://www.facebook.com/Grim4ak Юрий Грымчак сообщил, що теперь работает в международном юридическом агентстве

Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали в августе 2019 года во время получения части взятки - $480 тыс. По данным НАБУ, они требовали от представителя юрлица $1,1 млн за влияние на принятие решений чиновниками. Сам Грымчак отрицает, что брал взятки. В октябре экс-чиновнику изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием.