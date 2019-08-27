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вторник, 27 августа 2019 14:52

НАБУ взялось за Поплавского - СМИ

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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации нардепом Михаилом Поплавским, который через два дня потеряет неприкосновенность.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о возможном сокрытии Поплавским жилого дома площадью 1067 кв. м, фотографии которого он регулярно преподавал на своих страницах в социальных сетях.

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В прошлом году журналисты Bihus.info выяснили, что Поплавский пользуется автомобилями Mercedes-Benz и домом площадью более 1000 кв. м, которые не указаны в его декларации.

Поплавский указал 76-метровую квартиру на киевских Позняках. В его Instagram странице можно увидеть фотографии роскошного загородного дома в поселке Бортничи под Киевом.

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Родственники народных депутатов приобрели квартиры в жилом комплексе, построенном вместо студенческого общежития Киевского национального университета культуры и искусств, ректором которого был Михаил Поплавский, сообщали журналисты.

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