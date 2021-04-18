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понедельник, 19 апреля 2021 01:25

НАБУ возбудило уголовное дело против министра юстиции - СМИ

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НАБУ возбудило уголовное дело против министра юстиции - СМИ
23 марта антикоррупционное бюро выполнило судебное решение и начало расследование. Фото: Министерство юстиции

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины возбудило уголовное дело против министра юстиции Дениса Малюськи, подозреваемого в возможном противоправном завладении предприятием.

По данным агентства, 19 февраля директор предприятия "Новая топливная компания" заявил в НАБУ, что глава Минюста, его первый заместитель и их подчиненные пытались завладеть незаконно имуществом "Новой топливной компании" и других 19 субъектов хозяйствования. В их действиях усматривается ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) УК. Об этом сообщает агентство Українські Новини со ссылкой на ответ НАБУ.

Однако после заявления директора "Новой топливной компании" НАБУ не стало вносить данные в Единый реестр досудебных расследований, указывает агентство. 11 марта заявитель обратился в суд с жалобой. Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить дело. Позже 23 марта антикоррупционное бюро выполнило судебное решение и начало расследование.

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Ранее сообщалось, что НАБУ и Британия будут совместно бороться с коррупцией в Украине.

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