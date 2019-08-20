НАБУ собирается допросить Богдана

Когда именно планируется допрос пока неизвестно. ФОТО: Reuters

Национальное антикоррупционное бюро собирается допросить руководителя Офиса президента Андрея Богдана за его заявление о якобы предложении представителя "смотрящих" Киева "делить" бюджет столицы.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал журналистам, передает УНИАН.

"Планируется допрос. Без показаний Богдана в принципе там нечего расследовать. Если он расскажет, то будем двигаться дальше", - сказал он.

Мэр Киева Виталий Кличко, который и просил НАБУ проверить заявление Богдана, уже приходил на допрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом

Глава Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ с просьбой открыть производство по заявлению главы Офиса президента о предложении взятки якобы в интересах мэра столицы. "И якобы этот разговор был в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры". А такие высказывания Богдана, который является руководителем Офиса президента, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершение уголовных преступлений", - заявил мэр Киева.