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четверг, 05 сентября 2019 14:38

НАБУ разъяснило позицию по делу "Роттердам+"

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НАБУ разъяснило позицию по делу &quot;Роттердам+&quot;
НАБУ: "К "роттердамской" цене угля претензий нет, обвинение касается только расходов на транспортировку". Фото: ТСН

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют, что не имеют претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам +". По мнению детективов, цена угля в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене в целом соответствовала установленным ценам на рынке энергетического угля в Украине.

Об этом говорится официальном ответе НАБУ на запрос Информационного бюллетеня ICC Ukraine, пишет "Обозреватель".

"Согласно Порядку, утвержденному постановлением НКРЭКУ №289 от 03.03.2016, индикативная цена угля НКРЭКУ определена на уровне индекса API2 на условиях CIF в основных портах Западной Европы (Амстердам-Роттердам-Антверпен), уровень которой в целом соответствовал установленным ценам на рынке энергетического угля в Украине на момент принятия Порядка. Заметим также, что детективы Национального бюро по указанному уголовном производстве не выдвигают обвинения должностным лицам НКРЭКУ в части необоснованности применения индикативной цены на уровне API2, поскольку досудебным расследованием не установлено признаков необоснованности применения такого инструмента как индикативная цена, а также избрание в качестве индикатива показателя мировой цены на энергетический уголь на уровне API2 ", - отмечает пресс-служба НАБУ.

В Национальном бюро информируют, что НКРЭКУ имела основания для внедрения прозрачной методики формирования цены электроэнергии и энергетического угля в противовес предыдущим практикам "ручного" регулирования.

"Указанный порядок подготовили во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета Украины о необходимости разработки прозрачного механизма государственного регулирования оптовых рыночных цен на электроэнергию, в частности установление индикативной цены энергетического угля с привязкой к релевантных информационных источников и отказа от административного (так называемого "ручного") определение цены энергетического угля без использования соответствующих методик (алгоритмов) ", - указывается в ответе.

Детективы антикоррупционную органа имеют замечания исключительно в обоснованности включения в формулу "Роттердам +" логистических затрат на транспортировку и перевалку угля.

"Акцентируем внимание на том, что суть обвинения не касается неправильного применения индикативной цены на уровне API2 как таковой, которая применена в условиях отсутствия свободного рынка энергетического угля в Украине. Зато Национальным бюро предъявлено обвинение должностным лицам НКРЭКУ во включении в Порядок формирования прогнозной оптовой рыночной цены на электрическую энергию заведомо нереальных (экономически обоснованных) расходов на транспортировку энергетического угля в части прогнозируемых объемов использования отечественного в ветви на доставку его в Украину морским путем и перевалку в портах Украины, которое предоставило необоснованные преимущества генерирующим компаниям ТЭС и привело к необоснованному увеличению оптовой рыночной цены электрической энергии ", - подчеркивают в НАБУ.

Ранее председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщала, что формула "Роттердам +" не является исключением для угольных ТЭС, аналогичным образом по принципу импортного паритета формируется цена атомной генерации и цена газа (формула "Дюссельдорф +").

Примененный в формуле принцип импортного паритета заключается в том, что государство отказывается от практики административного занижения цены отечественных товаров (в данном случае энергоресурсов) в отношении аналогичных товаров, поставляемых в страну из-за рубежа.

Европейская ассоциация угля и лигнита пришла к выводу, что использование формулы "Роттердам +" украинской властью было обоснованным подходом. Об этом говорится в отчете ассоциации, опубликованном на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Формула "Роттердам +" была введена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2017 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии". Согласно постановлению, в цену электроэнергии закладывалась в стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен) + расходы на транспортировку в Украину. Таким образом, в тарифе устанавливалась равная цена на энергетический уголь украинского и иностранного происхождения.

23 августа 2018 НКРЭКУ отменила формулу "Роттердам +" в связи с началом действия нового рынка электрической энергии.

Українські новини
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