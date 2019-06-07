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пятница, 07 июня 2019 13:48

НАБУ раскритиковало решение КС в пользу Коломойского

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НАБУ раскритиковало решение КС в пользу Коломойского
Конституционный суд ограничил полномочия НАБУ по требованию предприятия Коломойского. Фото: УНІАН

Решение Конституционного суда, который лишил Национальное антикоррупционное бюро права через суд аннулировать незаконные сделки, защищает организаторов коррупционных схем.

Об этом заявили в НАБУ.

В ведомстве сообщили, что решение фактически узаконивает хищение средств государственных предприятий через закупки товаров, работ и услуг по завышенным ценам.

"Последствия позавчерашнего решения суда могут быть фатальными для эффективной работы антикоррупционных органов. Потому что мы теряем инструмент, который дает возможность быстро реагировать на устранение коррупционных схем и ликвидировать последствия коррупционных преступлений", - сказал директор бюро Артем Сытник, пишет "Українська правда"

Он напомнил, что право подавать иски о признании сделок недействительными бюро имело за законом от начала основания - и оно стало эффективным инструментом прекращения коррупционных схем на госпредприятиях.

За 4 года работы суды удовлетворили 35 исков бюро, аннулировав 97 сделок. Соответствующие решения вступили в законную силу, что создало почву для возвращения государству более 6 млрд грн, говорят в НАБУ.

Во всех этих случаях бюро в суде доказало: договоры, заключенные госкомпаниями, им помешали: привели к нанесению ущерба или недополучения доходов.

Из-за решения КС "львиная доля этих кабальных соглашений может быть вновь восстановлена в судебном порядке".

"По своим последствиям решение КС может оказаться фатальным для всей антикоррупционной реформы страны. Оно существенно усиливает позиции организаторов коррупционных схем и фактически лишает государственные предприятия возможности вернуть украденные у них ресурсы", - заявили в НАБУ.

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5 июня Конституционный суд по жалобе "Запорожского завода ферросплавов" бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова признал неконституционным отдельное положение закона о НАБУ.

Истец считал неконституционным полномочия бюро обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов уголовных расследований в топ-коррупции.

Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

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