НАБУ пришло с обысками в Украэрорух

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в помещениях госпредприятия "Украэрорух".
Также обыскивают места проживания работников предприятия, об этом сообщили на странице НАБУ в Twitter.
"Следственное действие санкционированное и осуществляется в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэрорух", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко обратился к НАБУ из-за Богдана
26 июля сотрудники НАБУ вместе с Генпрокуратурой провели обыск в Окружном административном суде столицы. По информации пресс-службы НАБУ, обыски проходили в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями Окружного суда.
Комментарии