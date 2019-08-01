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четверг, 01 августа 2019 14:26

НАБУ пришло с обысками в Украэрорух

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НАБУ пришло с обысками в Украэрорух
Речь идет об злоупотреблениях, которые могли привести к государственным убыткам в 400 млн грн. Фото: из открытых источников

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в помещениях госпредприятия "Украэрорух".

Также обыскивают места проживания работников предприятия, об этом сообщили на странице НАБУ в Twitter.

"Следственное действие санкционированное и осуществляется в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэрорух", - говорится в сообщении.

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26 июля сотрудники НАБУ вместе с Генпрокуратурой провели обыск в Окружном административном суде столицы. По информации пресс-службы НАБУ, обыски проходили в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями Окружного суда.

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