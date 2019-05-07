НАБУ подозревает спикера ВР Андрей Парубия в злоупотреблении властью

На Парубия завели дело. Фото: Сегодня

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по спикеру Верховной Рады Андрею Парубию по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств.

Дело было открыто через видео, на котором Парубий находится в одном из отелей Катара у бассейна во время одной из рабочих поездок, отмечается в Telegram-канале The Newsroom, который ведут журналисты Татьяна Николаенко и Оксана Денисова.

"Обращение о проверке спикера было еще в феврале, но производство по делу было открыто в середине апреля "во исполнение постановления следственного судьи Соломенского суда Киева от 2 апреля ", - сообщили журналисты.

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Ранее в Сети появилось видео, на котором спикер Верховной Рады Андрей Парубий снят отдыхающим у бассейна. По словам автора опубликованного ролика, журналиста Александра Дубинского, на видео Парубий находится в пятизвездочном отеле Intercontinental Doha в Катаре, ориентировочная стоимость проживания в котором составляет 71,3 тысячи гривен за 7 ночей.