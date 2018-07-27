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пятница, 27 июля 2018 11:53

НАБУ передаст в суд дело Онищенко

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НАБУ передаст в суд дело Онищенко
Дело нардепа Александра Онищенко передадут в суд. Фото: Апостроф

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование дела против беглого нардепа Александра Онищенко. Дело передадут в суд. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

О завершении расследования сообщили его адвокатам, поскольку сам Онищенко не появляется в Украине.

Подозреваемым и их защитникам дали доступ к материалам следствия для ознакомления. После этого дело передадут в суд.

По версии следствия, народный депутат Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ОАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") причинили убытки в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ОАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и др.

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В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали свою вину. Расследование роли еще 12 человек также завершено: обвинительные акты в отношении них направлены в суд. Семь подозреваемых, в том числе и организатор коррупционной схемы, находятся в розыске.

5 июля 2016-го Верховная Рада лишила Александра Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

После бегства из Украины Онищенко написал и издал книгу "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе". В ней рассказывает, как президент Петр Порошенко платил за кампанию против премьера Арсения Яценюка.

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Дата
27
июля

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