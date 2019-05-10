НАБУ и САП имеют шанс с новым парламентом - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
Просмотров: 1827
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1674
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4475
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1062
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2781
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3366
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5697
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1917
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2115
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
1 Просмотров: 3348
Фото
Все фото
5
5
3
4
8
&quot;Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война&quot;: активист показал &quot;бессмертный полк&quot; в Киеве
"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве
Ветеран АТО пикантно потроллил &quot;бессмертный полк&quot; в столице
Ветеран АТО пикантно потроллил "бессмертный полк" в столице
&quot;Давайте не терять время&quot; - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
"Давайте не терять время" - еврокомиссар Хан встретился с Зеленским
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Зеленский поговорил с Шевчуком о российской агрессии
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Шуфрич похвастался поездкой в оккупированный Крым
Видео
Все видео
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
Зеленского подловили возле родительского дома
Зеленского подловили возле родительского дома
"Возьму за горло и не отпущу" – Кива в прямом эфире налетел на Барну
"Возьму за горло и не отпущу" – Кива в прямом эфире налетел на Барну
Активист спросил Зеленского о "регионалах" и коллаборационистах
Активист спросил Зеленского о "регионалах" и коллаборационистах
Председатель облгосадминистрации живет в имении в стиле оперного театра
Председатель облгосадминистрации живет в имении в стиле оперного театра
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3159
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1332
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1413
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3294
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3366
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 864
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
суббота, 11 мая 2019 19:48

НАБУ и САП имеют шанс с новым парламентом - эксперт

  Комментировать
НАБУ и САП имеют шанс с новым парламентом - эксперт
Между правоохранительными ведомствами давно длится противостояние. Фото: korrespondent.net

Новая Верховная Рада шанс перезапустить САП и НАБУ.

Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"До конца года таки надеемся на перезагрузку. Думаю, новый парламент сможет перезапустить НАБУ и САП и вывести их на нормальный уровень. Они от него зависят - это аудит, увольнение и назначение. Относительно прокуратуры вообще речь не идет. Она как была сталинской дубиной в руках президента, так и остается", - убежден Давидюк.

Он отметил, что открытие перекрестных производств против работников НАБУ и ГПУ выгодно только коррупционерам.

"Это похоже на пин-понг между прокуратурой и НАБУ. Этому аплодируют коррупционеры и старой, и новой, и предыдущей власти. Потому что вместо того, чтобы сажать коррупционеров, они бегают друг за другом. Кот пытается поймать свой хвост, имитируя, что ловит мышей. У населения есть большое отчаяние и разочарование. Бюджеты прокуратуры и НАБУ - это сотни миллиардов гривен. И их тратят на поиски друг друга в то время, как из государственного бюджета страны вывезены сотни миллиардов", - отметил Давидюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сытник на допросе не дал ни одного ответа - ГПУ

Между ГПУ, САП и НАБУ давно длится противостояние. Руководители ведомств периодически обзывают друг друга и обвиняют в бездействии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «НАБУ и САП имеют шанс с новым парламентом - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Сколько украинцев воспользовались безвизом за 2 года

В Украине ввели собственную валюту

Летчик преодолел рекордное расстояние

Самое читаемое
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 315650
&quot;Мисс Вселенная&quot; показала располневшую фигуру
"Мисс Вселенная" показала располневшую фигуру
15
 Просмотров: 26244
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
5
 Просмотров: 17542
В Европе предложили неожиданный план по Донбассу
В Европе предложили неожиданный план по Донбассу Просмотров: 15382
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 11350
Политика
Садовый хочет идти в премьер-министры
Садовый хочет идти в премьер-министры 8 Просмотров: 1863
Команда Зеленского составила план на первые 100 дней президентства
Команда Зеленского составила план на первые 100 дней президентства Просмотров: 3141
Зеленский встретился с послом Китая - говорили об инвестициях
Зеленский встретился с послом Китая - говорили об инвестициях Просмотров: 279
Вилкула снова вызывают в НАЗК
Вилкула снова вызывают в НАЗК Просмотров: 135
Гройсман рассказал о своих амбициях после парламентских выборов
Гройсман рассказал о своих амбициях после парламентских выборов 1 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
11
"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве
8
Садовый хочет идти в премьер-министры
5
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
4
В оккупированном Луганске боевики избили инструктора, который приехал их обучать
Голосов: 36965
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua