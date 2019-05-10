НАБУ и САП имеют шанс с новым парламентом - эксперт

Между правоохранительными ведомствами давно длится противостояние. Фото: korrespondent.net

Новая Верховная Рада шанс перезапустить САП и НАБУ.

Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"До конца года таки надеемся на перезагрузку. Думаю, новый парламент сможет перезапустить НАБУ и САП и вывести их на нормальный уровень. Они от него зависят - это аудит, увольнение и назначение. Относительно прокуратуры вообще речь не идет. Она как была сталинской дубиной в руках президента, так и остается", - убежден Давидюк.

Он отметил, что открытие перекрестных производств против работников НАБУ и ГПУ выгодно только коррупционерам.

"Это похоже на пин-понг между прокуратурой и НАБУ. Этому аплодируют коррупционеры и старой, и новой, и предыдущей власти. Потому что вместо того, чтобы сажать коррупционеров, они бегают друг за другом. Кот пытается поймать свой хвост, имитируя, что ловит мышей. У населения есть большое отчаяние и разочарование. Бюджеты прокуратуры и НАБУ - это сотни миллиардов гривен. И их тратят на поиски друг друга в то время, как из государственного бюджета страны вывезены сотни миллиардов", - отметил Давидюк.

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Между ГПУ, САП и НАБУ давно длится противостояние. Руководители ведомств периодически обзывают друг друга и обвиняют в бездействии.