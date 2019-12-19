НАБУ должно начать расследование в отношении Геруса из-за импорта э/э из РФ — Ляшко

Экс-нардеп Олег Ляшко призывает правоохранительные органы начать расследование из-за импорта электроэнергии из России. Фото: Апостроф

Бывший народный депутат Олег Ляшко призывает правоохранительные органы начать расследование из-за импорта электроэнергии из России, который стал возможен благодаря правки главы парламентского комитета Андрея Геруса.

Об этом экс-нардеп заявил в эфире телеканал "Прямой" 18 декабря.

"Сегодня украинская энергетика терпит огромные убытки. Импорт российской электроэнергии в два раза больше, чем украинский экспорт. Государственные предприятия несут огромные убытки. У меня вопрос: где НАБУ и САП? Почему они не реагируют? Почему украинские производители теряют, украинская экономика теряет, люди остаются без работы? Где НАБУ и САП, где прокуратура, где СБУ, где все остальные?" — завил Олег Ляшко.

По словам бывшего депутата, растущий импорт российской электроэнергии привел в том числе к падению объема добычи угля на 10%.

"За январь-ноябрь нынешнего года падение добычи энергетического угля в Украине составило 10%, на государственных шахтах снижение добычи угля — 22%. Вот результаты того, что мы покупаем российскую электроэнергию. То есть, украинские шахтеры, украинские энергетики не могут заработать, не могут прокормить свою семью, потому что благодаря поправке Геруса, как эксперты назвали, "формуле Геруса", наши деньги идут на финансирование российских шахтеров и российских энергетиков", — сообщил Ляшко в эфире 18 декабря.

Напомним, коммерческий импорт электроэнергии из России впервые с 2015 года стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуга народа", руководитель Комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого же комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады. 4 декабря был принят законопроект №2233, которым импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка "по двусторонним договорам" и "внутрисуточный рынок", в то время как поставки на рынок "на сутки вперед" оставили для России открытыми. Сегмент рынка "на сутки вперед" является ценообразующим. Кроме того, законопроектом №2233 предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по "по двусторонним договорам" и на "внутрисуточный рынок".