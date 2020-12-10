Набрали ноль голосов от избирателей, а стали депутатами

67 вновь избранных депутатов получили ноль голосов в округах, но избрались в советы местного уровня. Это стало возможным потому, что эти же депутаты баллотировались в списках проходных партий.

Об этом сообщает движение "Честно".

"Каждый второй" нулевой "депутат - это представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь". Больше всего "нулевых" депутатов выбрали в Луганской и Донецкой области. "Нулевых" депутатов нет только в областных советах и ​​районных советах в городе", - говорится в сообщении.

Автор: "Честно"

Наибольшее количество таких депутатов прошли в Северодонецкий районный совет Луганской области - 20 из 54 депутатов райсовета.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" набрала 44% голосов на выборах и за счет рейтинга провела в совет 24 депутата, 13 из которых получили в округе ноль голосов.

Партия "Наш край" победила с результатом 39% и получила 21 мандат, из которых 5 депутатов "нулевых".

По одному "нулевому" депутату провели партии "Оппозиционный блок" и "Слуга народа".

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На 2-м месте Новогродовский городской совет Донецкой области, где 15 из 26 необходимых депутатов тоже набрали ноль: из них 5 являются представителями ОПЗЖ, 3 - из Партии защитников Отечества, по 2 - из "Слуги народа" и "Опоблока"; по 1 депутату выбрали из "Украинской стратегии Гройсмана" и партии "Наш край".

На 3-м месте Щастинский райсовет Луганской области, где 38 депутатов 9 прошли с нулями - четверо из ОПЗЖ и пятеро из партии "Наш край".

Автор: "Честно"

Сейчас среди "нулевых" депутатов 39 мужчин и 28 женщин. Возраст колеблется от 1955 года рождения до 2000-го. Среди 67 депутатов 11 отметили, что временно не работают.

Посчастливилось стать депутатами:

полный тезка лидера партии "Наш край" фитнес-тренер из Киева Сергей Шахов - избрался в Северодонецке от "Нашего края,

экс-помощница Шахматная в ВР 8 созыва Юлия Проскурова - выбрана в Северодонецке райсовет от "Нашего края",

помощник на базе в нардепа Дмитрия Лубинця Иван Вервейко - избран депутат Волновахского райсовета от "За будущее",

помощница внефракционного мажоритарщика из Донецкой области Евгения Яковенко Наталья Лариончева,

сын нардепа от "Слуги народа" Елены Копанчук - Дмитрий Копанчук - депутат Рудковский городского совета на Львовщине от "СН".

Только 2 кандидата в мэры от парламентских партий в 22 областных центрах смогли выиграть нынешние выборы.