На Зеленского подали в суд

Бывший народный депутат Владислав Голуб подал в суд на президента Владимира Зеленского из-за использования админресурса на довыборах по Черкасской области.

Об этом сообщил политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале.

Заявление от 22 октября написано в Верховный суд.

Вероятно, речь идет о рабочей поездке Зеленского в Черкасскую область 20 октября. Там президент водил с собой кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" в округе №197 Виталия Войцеховского. Кандидат встретил президента в Каневе, сопровождал в Золотоноше. На сайте Офиса президента освещение рабочей поездки сопровождалось фотографиями с Войцеховским.

Гражданская сеть "Опора" отмечала, что участие кандидата в мероприятиях рабочей поездки президента противоречит демократическим стандартам выборов и равенству всех кандидатов.

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Канев и Золотоноша входят в пределы 197 избирательного округа, где 31 октября состоятся промежуточные выборы народного депутата. Владислав Голуб также является кандидатом в нардепы.

В марте Владимир Зеленский использовал админресурс для кандидата в нардепы от "СН" по округу № 87 в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка. В прошлом году перед местными выборами президент регулярно катался областями, глядя на дороги, школы и садики. Для партии "Слуга народа" также задействовали админресурс, сообщали наблюдатели.