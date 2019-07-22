На зарубежных участках побеждает партия Порошенко

Европейская солидарность" набирает 29,99% за рубежом. Фото: Укринформ

На избирательных участках наибольшую поддержку избирателей получила партия "Европейская солидарность".

Такие данные обнародованы на сайте ЦИК согласно с обработкой 75,49% электронных протоколов голосования

Сейчас партия "Европейская солидарность" набирает 29,99% голосов, "Слуга народа" - 27,67%, "Голос" - 18,45%. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" пока 4,62% ​​голосов, у партии Шария - 4,70%; ВО "Свобода" 3,89%.

По данным на это время, партия "Батькивщина" получает 1,98% голосов избирателей на зарубежных участках.

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В Украине в воскресенье, 21 июля, состоялись внеочередные парламентские выборы. По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).