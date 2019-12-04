На выход, если не выполняешь программу партии и президента - показали кодекс Дубинского для "слуг"

Документ называется "Кодекс этики народного депутата Украины члена депутатской фракции ЧП" Слуга народа ". ФОТО: Офис президента

Руководство фракции "Слуга народа" разослало народным депутатам проект этического кодекса, написанный нардепом, бывшим журналистом Александром Дубинским.

Его обнародовало медиа theБабель.

Проект кодекса имеет 10 пунктов.

1. Депутат должен действовать исключительно в пределах Конституции и закона;

2. Главной целью деятельности депутата является выполнение требований избирателей;

3. Депутат не может действовать вопреки программе политической партии и президента;

4. Депутат имеет право на собственное мнение и аргументированную позицию;

5. Депутат должен уважать решение фракции и выполнять его;

6. Все решения фракции принимаются по правилу 70/30 - где 70% голосов от количественного состава фракции определяют поддержку любого решения всей фракцией, а 30% количественного состава фракции определяют вето на любое решение.

7. Рассмотрение принципиальных вопросов и / или рассмотрение вопросов при отсутствии кворума проводится только в виде письменного голосования;

8. Если депутат не согласен с фракцией или не выполняет программу партии и президента, он обязан покинуть фракцию;

9. Депутат обязан лично голосовать в парламенте. В случае неличного голосования депутат обязан сложить мандат;

10. В случае системного (более 50%) невыполнение решений фракции депутат обязан выйти из фракции.

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О работе Дубинского над кодексом 3 декабря сообщил председатель фракции Давид Арахамия. После его утверждения обещал показать текст журналистам.