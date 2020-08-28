На выборы в Киев покупают избирателей из другого города за 1000 грн - "Опора" разоблачила схему

В Житомире группа лиц покупала копии паспортов за 200 грн, а за фото бюллетеня в день голосования в Киеве обещали 1000. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

29 июля в Facebook появилось объявление: "Завтра 30/07/20 150 грн время для всех. Массовка. Пишите в личку". Через некоторое время объявление изменили на: "1150 за два дня! Кто желает - звоните".

Наблюдатели "Опоры" позвонили по указанному номеру. Мужчина по имени Максим рассказал, что на выборы 25 октября собирают людей для голосования в Киеве.

"Это массовка в выборах. Надо просто люди. Будет 25 октября в Киеве. Завтра надо прийти и зарегистрироваться, если вы будете ехать на Киев. Завтра 150 грн на руки, а 1000 грн уже в Киеве. Проезд бесплатный, питание есть и обратно завозят. Хотите своим ходом приедете или на автобусе. Там надо будет сфотографировать на телефон, что вы проголосовали за этого человека. Я еще пока кандидата не могу озвучить, потому что нам этого пока не сообщают. Завтра за регистрацию получите 150 грн на руки, а потом едете вы или не едете - это уже ваше дело. С собой иметь паспорт и код", - сказал мужчина.

Встречу мужчина назначил на 8:30 30 июля в одном из спальных районов Житомира.

Впоследствии пришли так называемые руководители - мужчина и две девушки. Спросили группу пенсионеров, сколько их, взяли копии паспортов. Одна из руководительниц собрала у пенсионеров паспорта и пошла делать ксерокопии. Затем присоединились еще двое "руководителей", которые привели "своих" людей".

"Нас несколько человек собирают группы. Голосование 25 октября состоится в Киеве, будут мэра Киева выбирать. За ваш голос дают 1200 грн: 200 грн сейчас за то, что вы подаете заявку, что вы будете ехать, и уже когда проголосовали в палатке, поставили галочку, вам штуку гривен дадут. Зашли в палатку, проголосовали, поставили галочку, сфотографировали, вышли, показали, вам 1000 гривен дали, подождали всех остальных - и едем в Житомир", - рассказал один из "руководителей".

Еще один из "руководителей" сказал, что поездка в Киев будет на весь день и проголосовать в Житомире уже нельзя. Он добавил, что можно получить 200 грн взамен на копию паспорта и кода, а затем решить, ехать в столицу или нет.

Впоследствии "руководители" по очереди подводили людей с копиями документов в автомобилю, припаркованному неподалеку, чтобы те получили деньги.

"Все хорошо. Но не понимаем, почему нам дали 800 грн", - сказали своему "руководителю" парень и девушка, выйдя из машины. На встречу пришли около 20 человек.

Такая схема, вероятно, применялась для изменения избирательного адреса, ведь обязательным условием было иметь при себе копию паспорта и кода, говорят в "Опоре".

По состоянию на 28 августа, по данным Государственного реестра избирателей, 282 избирателя из житомирской громады изменили избирательный адрес.

Похожая схема работает и в Одесской области, полиция расследует массовую смену избирательных адресов в трех громадах.

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Наблюдатели напоминают: бюллетень заполняется избирателем лично в кабине для тайного голосования. При заполнении бюллетеня запрещается присутствие других лиц, осуществление фото- и видеофиксации.

По Уголовному кодексу, принятие предложения, обещания или получение избирателем, участником референдума для себя или третьего лица неправомерной выгоды за голосование, передачу бюллетеня наказываются штрафом до 300 необлагаемых минимумов, исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы на тот же срок.

15 июля Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Они должны состояться 25 октября этого года.