На выборах в Кривом Роге зафиксированы нарушения

На избирательных участках в Кривом Роге фиксируют первые нарушения.

Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА фиксируют на участках в Кривом Роге присутствие посторонних лиц на двух участках.

Представители экзит-пола проводят опрос избирателей непосредственно в помещении избирательного участка №121551. Наблюдатели сообщили об этом инциденте полиции и главе участковой избирательной комиссии.

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"Еще на двух участках наблюдатели фиксируют посторонних лиц, которых трудно идентифицировать. Так, на избирательном участке №121714 в помещении для голосования к членам избирательного участка подходят и общаются третьи лица, не имеющие непосредственного отношения к голосованию. А на избирательный участок №121538 пришел человек, который представился как представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, однако он без форменной одежды и его трудно идентифицировать как представителя ДСНС ", - говорится в сообщении ОПОРЫ.

В Кривом Роге 6 декабря проходит второй тур выборов мэра. Все 294 избирательных участка открылись вовремя, будут работать с 8:00 до 20:00.

В Кривом Роге на должность мэра претендуют кандидат от "Слуги народа", гендиректор ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов. Нынешний городской голова Юрий Вилкул, который лидировал по итогам первого тура выборов, отказался от участия в повторном голосовании по состоянию здоровья.