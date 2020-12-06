На выборах в Кривом Роге зафиксированы нарушения

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2511
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1359
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1395
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1692
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 261
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 954
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5391
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
6
5
5
8
5
Умер первый в истории темнокожий президент
Умер первый в истории темнокожий президент
Ломали технику и мебель под &quot;холодным душем&quot;: показали фото и видео ночной драки в Одесском облсовете
Ломали технику и мебель под "холодным душем": показали фото и видео ночной драки в Одесском облсовете
&quot;Львовщина показала пример объединения&quot;: 5 партий подписали меморандум
"Львовщина показала пример объединения": 5 партий подписали меморандум
&quot;За пять лет Львовщину не узнаете!&quot;: председателя облсовета выбрали со скандалом
"За пять лет Львовщину не узнаете!": председателя облсовета выбрали со скандалом
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
Видео
Все видео
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Разумков отчитал нардепов за фотосессию на заседании Рады
Кравчук назвал Лукашенко злом
Кравчук назвал Лукашенко злом
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
На Майдане мы отвоевали право самоопределяться как нация — Качурец
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2511
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
5 Просмотров: 1386
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 954
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 315
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 495
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 468
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
воскресенье, 06 декабря 2020 12:50

На выборах в Кривом Роге зафиксированы нарушения

  Комментировать
На выборах в Кривом Роге зафиксированы нарушения
На избирательных участках в Кривом Роге фиксируют первые нарушения.

Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА фиксируют на участках в Кривом Роге присутствие посторонних лиц на двух участках.

Представители экзит-пола проводят опрос избирателей непосредственно в помещении избирательного участка №121551. Наблюдатели сообщили об этом инциденте полиции и главе участковой избирательной комиссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня Кривой Рог выбирает мэра

"Еще на двух участках наблюдатели фиксируют посторонних лиц, которых трудно идентифицировать. Так, на избирательном участке №121714 в помещении для голосования к членам избирательного участка подходят и общаются третьи лица, не имеющие непосредственного отношения к голосованию. А на избирательный участок №121538 пришел человек, который представился как представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, однако он без форменной одежды и его трудно идентифицировать как представителя ДСНС ", - говорится в сообщении ОПОРЫ.

В Кривом Роге 6 декабря проходит второй тур выборов мэра. Все 294 избирательных участка открылись вовремя, будут работать с 8:00 до 20:00.

В Кривом Роге на должность мэра претендуют кандидат от "Слуги народа", гендиректор ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционного платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов. Нынешний городской голова Юрий Вилкул, который лидировал по итогам первого тура выборов, отказался от участия в повторном голосовании по состоянию здоровья.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На выборах в Кривом Роге зафиксированы нарушения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

"Динамо" одержало самую крупную победу в Лиге чемпионов

Легендарная каскадерша побила рекорд скорости

Произошел самый большой взрыв в доатомную эру

Ее фото в купальнике имел каждый дальнобойщик

Украина отмечает День Вооруженных сил

Самолет упал на жилые дома

Первый африканский алмаз нашел сын фермера

В шахте от взрыва погиб 361 горняк

Самое читаемое
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева 3 Просмотров: 12843
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
7
 Просмотров: 6417
У Лукашенка осталось несколько месяцев - белорусская журналистка
У Лукашенка осталось несколько месяцев - белорусская журналистка Просмотров: 5193
Историк рассказал о &quot;болезни&quot; Путина
Историк рассказал о "болезни" Путина Просмотров: 4392
Следующий год будет катастрофическим - ООН
Следующий год будет катастрофическим - ООН Просмотров: 3258
Политика
Министр Уруский отрицает "договорняки" с бизнесменом Кауфманом
Министр Уруский отрицает "договорняки" с бизнесменом Кауфманом Просмотров: 81
Сегодня Кривой Рог выбирает мэра
Сегодня Кривой Рог выбирает мэра Просмотров: 117
Украина может предложить отключить РФ от международной платежной системы
Украина может предложить отключить РФ от международной платежной системы 1 Просмотров: 414
Победа неизбежна: Тихановська обратилась к участникам протестов
Победа неизбежна: Тихановська обратилась к участникам протестов 1 Просмотров: 2592
В Армении выдвинули ультиматум Пашиняну об отставке
В Армении выдвинули ультиматум Пашиняну об отставке Просмотров: 333
Больше всего комментируют
10
Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19
6
СБУ задержала агитаторов, призывавших к свержению власти
5
Зеленский раскритиковал украинские СМИ
3
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
2
Украина создала собственную армию
Голосов: 18490
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть